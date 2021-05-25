В Черном море введен режим повышенной готовности: что произошло [ Редактировать ]
Во вторник, 25 мая, у берегов Туапсинского района России, в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Источником экологического бедствия, по предварительной информации, стала утечка на глубоководном выпускном канализационном коллекторе.
В Туапсинском морском порту и на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе (владелец "Роснеть") нештатных ситуаций не зафиксировано. Специалистам предстоит установить причину, как нефтепродукты попали в систему глубоководного выпускного канализационного коллектора.
В результате обследования были обнаружены два места с остаточным истечением нефтепродуктов, которые могли быть источником загрязнения. В настоящий момент загрязнение локализовано. Продолжается обработка масляных пятен абсорбентами.
Напомним, ранее в Желтом море произошел разлив нефти.
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