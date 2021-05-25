НБУ установил курс доллара на 26 мая [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 26 мая установлен на таком уровне: 27,4553 гривен за 1 доллар (+0,0272 грн). При этом курс доллара на 25 мая составляет 27,4281 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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