Во вторник, 25 мая, официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 27,42 гривен за доллар. Курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4281 гривен за 1 доллар (-0,0291 грн). При этом курс доллара на 24 мая составляет 27,4572 гривен за 1 доллар.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.