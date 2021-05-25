Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о награждении ряда сотрудников СБУ, в числе которых и эксперты, составившие заведомо ложные заключения по делу председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Как видите, в числе обласканных оказались два преинтереснейших персонажа: Будко Татьяна Владимировна, эксперт НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ, и Свинцицкий Андрей Викторович, директор этого самого института. Как думаете, за какие такие заслуги Зеленский наградил этих СБУшных экспертов? Правильно, за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука", – отметил парламентарий.

Ренат Кузьмин подчеркнул, что эксперты СБУ не имели права проводить экспертизы по делу Медведчука, соответственно, можно говорить о том, что эти государственные награды являются взяткой от Президента.

"Дело даже не в том, что Верховный суд признал незаконным проведение судебных экспертиз экспертами, находящимися в подчинении органов, назначивших эти самые экспертизы. И даже не в том, что дело против нардепа Медведчука было незаконно зарегистрировано следователем СБУ, а не генпрокурором. И даже не в том, что заключение "экспертов" по содержанию похоже на бред сумасшедшего. Дело в том, что государственные награды были вручены Президентом Зеленским СБУшным экспертам в качестве взятки за составление и выдачу незаконных заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука", – написал Кузьмин.

Парламентарий уверен, что Европейский суд по правам человека в этом вопросе однозначно станет на сторону Виктора Медведчука и констатирует грубое нарушение прав лидера ОПЗЖ и политическую мотивацию его уголовного преследования.

"В нормальном цивилизованном государстве обнародование такой информации вызвало бы настоящий скандал с последующими отставками и импичментом. Но только не у нас. У нас и дальше дяди, облеченные властными полномочиями, будут хмурить бровки и вещать нам с телеэкранов про "боротьбу з олігархами, орендаторами державних дач і п'ятою колоною Кремля"", – убежден народный депутат Украины.

Кроме того, Ренат Кузьмин напомнил, что за узурпацию власти и фабрикацию уголовных дел против политических оппонентов предусмотрена уголовная ответственность, и после "неизбежной смены власти всем причастным к этой политической афере" придется ответить перед законом.

"Депутатами ОПЗЖ готовятся заявления о привлечении к уголовной ответственности и экспертов СБУ, и их высоких покровителей. Похоже, дело Медведчука скоро заиграет новыми красками", – резюмировал парламентарий.