Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешили американцам, полностью привитым от коронавируса, отказаться от ношения масок и соблюдения дистанции на улице и в помещениях. Об этом сообщил в Twitter Белый дом.

Отличные новости от ЦПКЗ: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску - как на улице, так и в помещении - в большинстве случаев.

При этом американцы, завершившие вакцинацию, должны продолжать носить маски и соблюдать дистанцию, если это требуют федеральные или территориальные законы, а также правила местного бизнеса. Также они должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.

В конце апреля американские власти разрешили полностью вакцинированным гражданам не носить маски во время занятий спортом, в ресторанах и во время встреч на свежем воздухе в небольших группах.

Согласно стандартам CDC, человек считается полностью вакцинированным через две недели после введения последней дозы вакцины.

Напомним, что сейчас в США одобрены три вакцины: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, которая требует введения всего одной дозы.

По данным властей США, на данный момент хотя бы одну дозу вакцины получили 154 млн жителей (46% населения). Полностью вакцинированы 117,6 млн человек (35% населения).

Белый дом рассчитывает, что к 4 июля - Дню независимости США - количество полностью вакцинированных жителей страны достигнет 50%.

Напомним, что в Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа.