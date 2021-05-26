СБУ, Нацгвардія, Збройні сили, з бронетехнікою та гелікоптерами. На Харківщині масштабні навчальні збори резервістів тероборони.

Такий вишкіл добровольці проходять раз на рік протягом двох тижнів. Адже в разі небезпеки саме вони мають першими прийти на допомогу військовим на передовій. Чи готові резервісти - бачила Світлана Шекера.

Уперше навчання тероборони проводяться на військовому аеродромі. Бо саме на цей стратегічний об'єкт можуть висаджуватися диверсійні групи.

За легендою навчань, диверсанти захоплюють вертоліт "Мі-8", він запитує дозвіл на аварійне приземлення на Чугуївському аеродромі. Ворог висаджується та захоплює пост спостереження. Рота територіальної оборони захищається, блокує командний пункт і бере під контроль злітну смугу. Одного з військовослужбовців поранено. Його вивозять на медичному автомобілі. Гелікоптер - висаджує взвод тероборони, який і затримує диверсантів.

А тут воїни тероборони відбивають напад на стратегічний міст і запобігають теракту в центрі Чугуєва.

За діями резервістів спостерігають професійні військові. Кажуть: із завданнями впоралися добре, хоча ще є, над чим працювати.

Юрій Калгушкін, військовий комісар Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки:

Недостатньо було практичних навичок практичних навичок ну і злагодженості можливо. Тому ми будемо звертати увагу на ці недоліки і ще ряд недоліків які ми вже бачимо є над чим працювати.

Сергію Пістунову - 53 роки, він один з резервістів. Два тижні з побратимами живе в польовому таборі, відпрацьовує навички. Чоловік має власний бізнес, та до військового резерву записався ще у 2018 році.

Сергій Пістунов, резервіст:

Вирішив, що треба щось робити. Відновився на військовому обліку, і коли утворилася у нас бригада територіальної оборони, один з перших заключив контракт.

Тепер щороку на два тижні їздить на збори. Тренується з іншими, такими ж добровольцями.

Сергій Пістунов, резервіст:

Тут, як у в житті: хто знає більше - той допомагає тому, хто знає менше. Тому ми підтягуємо наших молодших, передаємо свій досвід.

За два тижні на Харківщині підготували близько 2 тисяч резервістів. Є тут і ті, хто вже побував на передовій.

Андрій Бородін, командир 113 бригади територіальної оборони:

Відсотків 10 пройшли зону АТО і брали участь в Операції Об'єднаних сил. У нас тут справжні патріоти - вони не злякаються, вони прийдуть і виконують з честю та гідністю поставлені завдання.

Подібні навчання вже відбулися в Сумській і Чернігівській областях. Мета - у разі загрози навчитися максимально швидко розгортати оборону.

Анатолій Баргилевич, командувач територіальної оборони командування Сухопутних військ Збройних сил України:

Ми робимо все для того, щоб від двох годин, максимально - до семи днів розгорнути бригада територіальної оборони. Зараз відповідний законодавчий акт відпрацьовуються.

Наступні командно-штабні навчання заплановані на осінь.