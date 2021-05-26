Президентські вибори у Сирії: опозиція називає перегони нечесними [ Редактировать ]
У Сирії відбуваються президентські вибори. Уже вчетверте на головну посаду балотується чинний керманич країни Башар Асад. І найімовірніше переможе, адже не має серйозних конкурентів. Натомість опозиція називає перегони нечесними. Такої ж думки і західні країни.
Напередодні голосування держсекретар США та міністри закордонних справ країн ЄС виступили зі спільною заявою із засудженням "фальсифікованих виборів". Противники Асада та їхні західні союзники наполягають на відставці одіозного президента, як першому кроці до припинення громадянської війни в Сирії.
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