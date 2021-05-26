Самые меткие в Европе: сборная Украины завоевала "золото" на первенстве континента [ Редактировать ]
Источник: Европейская конфедерация стрелкового спорта
Женская сборная Украины по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров завоевала золотые медали на чемпионате Европы в хорватском Осиеке. Об этом сообщает Европейская конфедерация стрелкового спорта.
В финале наша команда в составе Елены Костевич, Полины Колесниковой и Юлии Коростылевой сошлась с россиянками, одержав уверенную победу - 17:11.
💙🥇👍Наша перемога в Осієку!!!— НОК України (@OlympicUA) May 25, 2021
Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростильової здобуває ЗОЛОТО чемпіонату Европи у стрільбі з пневматичного пістолета, дистанція 10 м.
Вітаємо!!! pic.twitter.com/hlC2D2haZ5
Добавим, что в "копилке" Костевич и Коростылевой уже есть "золото" европейского первенства, а для 23-летней Колесниковой это первая в карьере медаль высшей пробы.
Бронзовым призером Европы стала сборная Сербии, в поединке за третье место "перестрелявшая" команду Польши - 16:8.
Напомним, что на чемпионате Европы по плаванию, который только завершился в Будапеште (Венгрия), украинец Михаил Романчук выиграл золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем.
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Для Михаила Романчука - это уже третья золотая медаль чемпионатов Европы. В 2018 году в Глазго он был лучшим в заплывах на 400 и 800 метров. А на дистанции 1500 метров стал вторым. Кроме того, в 2016 году украинец завоевал еще две "бронзы" первенства Европы
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