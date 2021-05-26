Женская сборная Украины по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров завоевала золотые медали на чемпионате Европы в хорватском Осиеке. Об этом сообщает Европейская конфедерация стрелкового спорта.

В финале наша команда в составе Елены Костевич, Полины Колесниковой и Юлии Коростылевой сошлась с россиянками, одержав уверенную победу - 17:11.

💙🥇👍Наша перемога в Осієку!!!

Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростильової здобуває ЗОЛОТО чемпіонату Европи у стрільбі з пневматичного пістолета, дистанція 10 м.

Вітаємо!!! pic.twitter.com/hlC2D2haZ5 — НОК України (@OlympicUA) May 25, 2021

Добавим, что в "копилке" Костевич и Коростылевой уже есть "золото" европейского первенства, а для 23-летней Колесниковой это первая в карьере медаль высшей пробы.

Бронзовым призером Европы стала сборная Сербии, в поединке за третье место "перестрелявшая" команду Польши - 16:8.

Напомним, что на чемпионате Европы по плаванию, который только завершился в Будапеште (Венгрия), украинец Михаил Романчук выиграл золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем.