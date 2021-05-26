"Контрпродуктивні санкції", - так Джо Байден відгукнувся щодо нових обмежень стосовно другого "Північного потоку". І з його слів преса зробила висновок, що скандальний російський газогін таки буде добудований.

Що саме сказав президент? І як цю новину коментують у світі?

Цих слів ніхто не очікував. Підійшовши до преси всього на 4 хвилини перед тим, як вилітати до Делаверу, Байден коротко відповів щодо Білорусі (мовляв, з санкціями щодо Мінська ще не визначився), а потім згадав і "Північний потік".

Джо Байден, Президент США:

Оскільки він майже повністю завершений, це по-перше... І я ж не можу дозволити Німеччині робити щось - чи ні... Піти ще далі і запровадити санкції зараз - було б, на мою думку, контрпродуктивним для наших стосунків з Європою.

Ці слова Байдена без перебільшення стали сенсацією. Адже по суті вперше преса чує від Президента США не "ритуальні" обіцянки зупинити другий "Північний потік", а зізнання, що його таки добудують. У своє виправдання Байден сказав - мовляв, газогін все одно був "майже повністю завершений" у момент, коли він отримав посаду.

Nord Stream 2 - компанія-оператор "Північного потоку" висловлювати свою думку про ці новини з Вашингтона відмовилася; сказали пресі - "не можуть коментувати політичні дебати". Але, по суті, їм на найвищому рівні дали "зелене світло" завершувати роботи. А готовність скандального проєкту зараз уже 95%. Адже слова Президента США - завжди сигнал.

У Бундестагу вже заговорили про "пом'якшення позиції США": глава парламентського комітету з економіки та енергетики Клаус Ернст сказав журналістам - мовляв, останні новини з Америки "кажуть про те, що політика Вашингтона щодо проєкту може змінитися".

Дуже болісно сприйняли ці слова у Варшаві. Речник правлячої партії Радослав Фогель у інтерв'ю польському радіо навіть сказав - "будівництво газогону є рівнозначним тому, щоб передати зброю в руки Росії".

Радослав Фогель, заступник прессекретаря партії "Закон і справедливість" (Польща):

Наша позиція - незмінна. Будівництво цього газогону рівнозначно передачі Росії в руки зброї. Газової, енергетичної зброї, яка буде використовуватися, як це не раз було, також і в політичній сфері.

Сьогодні варто чекати й інших коментарів, і, ймовірно, роз'яснення щодо слів Байдена від пресслужб Білого дому та Держдепартаменту. Ну і не варто забувати, що завершення будівництва (навіть якщо це і станеться) - ще не кінець. І черговий етап протидії "Північному потоку" почнеться якраз тоді, коли труба вже буде готова - під час його сертифікації.