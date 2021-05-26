Известная украинская певица MamaRika сообщила о радостном событии в жизни. Совсем скоро она станет мамой - у нее родится первенец.

Об этом звезда сообщила на своей страничке в Instagram.

"Совсем скоро нас будет трое. Мамка официально станет мамой", - написала певица под фото.

На снимке она изображена со своим мужем - украинским продюсером Сергеем Середой. На фотографии можно увидеть, что певица находится на последних месяцах беременности, так как ее животик очень заметно округлился.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Сергей Притула стал отцом в третий раз. Сергей опубликовал трогательные фото, а также рассекретил пол и имя ребенка.

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