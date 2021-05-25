Сергей Притула стал отцом в третий раз [ Редактировать ]
Известный украинский телеведущий Сергей Притула в третий раз стал отцом. Новостью о пополнении в семье шоумен поделился на своей странице в Facebook.
Сергей опубликовал трогательные фото, а также рассекретил пол и имя ребенка.
Так, у звезды родилась дочь, которую родители назвали Стефания.
"Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестричка очень ждали тебя!!! А мы с мамой, благодарим Бога за тебя! Добро пожаловать в семью и в океан любви!!!" - написал счастливый отец.
Ранее сообщалось, что звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом. Также мы писали о том, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой.
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