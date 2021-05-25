Известный украинский телеведущий Сергей Притула в третий раз стал отцом. Новостью о пополнении в семье шоумен поделился на своей странице в Facebook.

Сергей опубликовал трогательные фото, а также рассекретил пол и имя ребенка.

Так, у звезды родилась дочь, которую родители назвали Стефания.

"Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестричка очень ждали тебя!!! А мы с мамой, благодарим Бога за тебя! Добро пожаловать в семью и в океан любви!!!" - написал счастливый отец.

Ранее сообщалось, что звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом. Также мы писали о том, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.