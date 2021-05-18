50-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. О рождении ребенка Наоми сообщила на своей страничке в Instagram.

Звезда опубликовала милое фото, на котором видно только ее руку и крошечные ножки младенца.

"Прекрасное маленькое создание выбрало меня в качестве своей мамы. Я горжусь, что эта маленькая душа появилась в моей жизни, и у меня нет слов, чтобы описать ту связь длиною в жизнь, которую мы теперь разделяем с тобой, мой ангел. Нет любви сильнее", - написала модель.

К слову, около года назад Кэмпбелл намекнула, что рассматривает вариант материнства. Правда, добавила, что не собирается жертвовать карьерой ради детей.

Поклонники засыпали звезду трогательными поздравлениями.

Ранее мы писали о том, что звезда "Американского пирога" впервые стала мамой. Также сообщалось, что Хилари Дафф стала мамой в третий раз.

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