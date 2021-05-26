Ще більше вакцини Pfizer. 117 тисяч доз препарату сьогодні доправили в Україну з Бельгії. І це не гуманітарна допомога від KOVACS. Це перша партія, яку закупили коштом держави.

Завтра надійдуть іще 50 тисяч законтрактованих доз.

На летовище аеропорту Київ приземляється літак польських авіаліній. На борту цінний для України вантаж - 117 тисяч доз німецько-американської вакцини Pfizer. Це перша партія, куплена за державний кошт. Раніше Україна вже отримала майже 600 тисяч доз цього препарату безкоштовно у межах глобальної ініціативи KOVACS.

Вакцину розвантажують швидко. Далі вона попрямує до Національного складу. В коробках з дозами сухий лід - він і підтримує під час транспортування необхідну для препарату низьку температуру.

Роман Родина, генеральний директор ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України":

З національного складу, який має можливості зберігання при температурі 60-80 градусів цельсія нижче нуля. Вона щотижнево розвозиться по регіонах відповідно до тих заявок, які маються, і таким чином щоб протягом тижня ця вакцина була застосована. Тому що зберігання її при температурі +2 +8 воно допустиме лише протягом певного часу - цей час не більше тижня.

Закупленим препаратом вакцинуватимуть освітян, силовиків, дипломатів та медиків. Щеплення робитимуть двома дозами з однієї партії з інтервалом у три тижні. Pfizer вважають найдієвішою антиковідною ін'єкцією. Її ефективність сягає понад 95%.

Роман Родина, генеральний директор ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України":

Це МРНК-вакцина, тобто, це вакцина, яка на базі РНК, рибонуклеїнової кислоти, несе саме той фрагмент, який викликає в організму утворення імунітету, тобто, організм бачить, що це чужорідний білок і починає напрацьовувати імунітет саме на цей фрагмент, який доставлений в організм за допомогою вакцини.

Окрім критичних груп, записатися у чергу на вакцинацію можуть усі охочі через додаток "Дія", або через контакт-центр МОЗ. Наразі в черзі більше півмільйона людей.

Зоряна Цілик, голова представництва Pfizer в Україні:

Хочу скористатися нагодою і нагадати, що пандемію переможе не вакцина, а вакцинація.

За даними МОЗ, до кінця року Україна планує отримати 42 мільйони доз вакцини: CoviShield, AstraZeneca, Pfizer та Pfizer. Нині в Україні завершили вакцинацію 100 тисяч людей, а першою дозою щепилися майже мільйон - це менше ніж 2,5% від усього населення країни.

За світовою статистикою темпів вакцинації Україна у хвості - на 131 місці.