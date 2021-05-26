"Жінки за мир": до Дня захисту дітей в Україні стартувала гуманітарна місія підтримки нужденних [ Редактировать ]
Допомога родинам, які опинилися у скруті. До Дня захисту дітей в Україні стартувала гуманітарна місія підтримки нужденних. Ініціатори - національна платформа "Жінки за мир" уже передали допомогу в Дніпропетровській та Запорізькій областях. А нині гуманітарна місія працює на Донбасі.
До кінця наступного тижня підтримку отримають люди, які живуть на лінії розмежування.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Главной задачей сегодняшней политики должна стать защита детства и материнства. И мамы Украины, женщины Украины всегда готовы в этом поддержать. А если нас не услышат и не поймут, что нужно защищать украинских детей, то конечно женщины настроены очень решительно, потому что времени уже нет. Мы понимаем, что, к сожалению, будущее у Украины с таким уровнем смертности и демографической ситуацией, с такой миграцией - оно очень печальное.
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