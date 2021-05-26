Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"

Допомога родинам, які опинилися у скруті. До Дня захисту дітей в Україні стартувала гуманітарна місія підтримки нужденних. Ініціатори - національна платформа "Жінки за мир" уже передали допомогу в Дніпропетровській та Запорізькій областях. А нині гуманітарна місія працює на Донбасі.

До кінця наступного тижня підтримку отримають люди, які живуть на лінії розмежування.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":