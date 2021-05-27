Білоруські опозиціонери закликають до санкцій проти Білорусі [ Редактировать ]
Литва, Польща і Словаччина закрили своє небо для білоруського національного перевізника. Раніше польоти "Белавіа" заборонили ще з десяток країн Європи і Сингапур. Це відповідь на затримання літака рейсу Афіни-Вільнюс та арешт білоруського журналіста Романа Протасевича і його подруги.
Євросоюз і Сполучені Штати вимагають від режиму Лукашенка звільнити всіх політв'язнів і обіцяють нові санкції. Утім білоруські опозиціонери вважають, що розширені обмеження не зарадять.
Степан Путило, редактор телеграм-канала Nexta:
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что помощи международного сообщества недостаточно, потому что режим не боится этих санкций. Некоторые люди негодуют из-за отмены полетов, но многие понимают, что это нужно для того, чтобы сдержать этот режим, превентивно заставить его задуматься. И режим уже сейчас задумывается, пропагандистские каналы в истерике, они не думали, что это вызовет такой скандал.
по теме
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це терористичним захопленням авіасудна. І пообіцяла, що така - цитую "несамовита та протиправна поведінка білоруського режиму матиме наслідки"
На Банковій вважають вимушену посадка літака в Білорусі - проявом міжнародного тероризму. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
Авіакомпаніям заборонено літати над сусідньою країною. Примусову посадку літака рейсу Афіни-Вільнюс українські урядовці назвали порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
По словам Тихановской, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте
Президент США пояснив своє рішення відмовитися від санкції до ключової компанії-учасниці будівництва російського газогону тим, що трубопровід уже фактично добудований