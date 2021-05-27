Британська влада та особисто Борис Джонсон відповідальні за десятки тисяч смертей від коронавірусу, яких можна було уникнути. Таке заявив колишній головний радник прем'єра, він дав свідчення у парламенті щодо боротьби уряду з пандемією. Які звинувачення висунув Домінік Каммінгс - слухала Світлана Чернецька у Лондоні.

Його називали сірим кардиналом британського уряду. Домінік Каммінгс був головним радником прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Стратег та аналітик із нестандартним мисленням одразу завоював повагу майбутнього прем'єра. І тепер Каммінгса називають архітектором Брекзиту. Він вимушено пішов з великої політики пів року тому. Але так і не зник з перших сторінок газет. То він звинуватив прем'єра у відтягуванні першого локдауну, то взагалі публічно засумнівався у його компетентності та доброчесності.

Домінік Каммінгс, колишній старший радник прем'єр-міністра Великої Британії:

Це божевілля, що Борис Джонсон очолив уряд і що ми обирали між ним та Джеремі Корбіном. Так само божевільно, що я мав таку серйозну роль на Даунінг-стріт, я її не заслуговував.

Це слухання у парламенті щодо реакції уряду на пандемію. І Каммінгс продовжує видавати усі секрети влади. Мовляв, не існувало жодного плану, як поводитися в такій ситуації. І взагалі чиновники схаменулися надто пізно, через це загинули десятки тисяч людей, яких можна було врятувати.

Домінік Каммінгс, колишній старший радник прем'єр-міністра Великої Британії:

У лютому минулого року Прем'єр казав на зустрічах: "не хвилюйтеся, я попрошу нашого медичного голову вколоти мені коронавірус наживо в ефірі телебачення і всі зрозуміють, що немає чого боятися".

В основі усіх заяв Каммінгса - помилки та бездіяльність прем'єра. Щоправда, чимало людей сприймають його слова як помсту ображеного за звільнення та падіння з владного п'єдесталу. Сам Борис Джонсон категорично відкинув усі закиди колишнього радника.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми зробили все, щоб мінімізувати людські втрати та захистити систему охорони здоров'я, поки ті, хто звинувачують нас, кидалися від однієї позиції, до іншої.

Дісталося від Каммінгса також і міністрові охорони здоров'я. Колишній сірий кардинал звинуватив Метта Генкока у брехні щодо багатьох питань і наполягає на його звільненні. Також Каммінгс зізнався, що на сповільнену реакцію влади вплинула і Всесвітня організація охорони здоров'я. Адже там запевняли, що все не так страшно.

Якими б серйозними не були звинувачення колишнього радника прем'єра, важко забути, що він так само несе відповідальність за усі помилки влади. Адже на той момент мав ледь не безмежну владу на Даунінг-стріт. Його звіт щодо перших кроків боротьби з пандемією однозначно важливий для написання історії, але навряд чи похитне позицію Бориса Джонсона.