Коронавірусна пандемія вдарила не лише по людському здоров'ю. У одному із зоопарків Таїланду тварини страждають на депресію через відсутність відвідувачів. Як борються із такими наслідками пандемії власники звіринцю - дізнавалася Вікторія Парфенюк.

Постковідної терапії потребують не лише люди, а й тварини. Карантинні обмеження вдарили по психологічному стану жителів зоопарку Хао Хеоу, що розташований у Таїланді. І хоча відвідувачів до тварин пускають, їх наразі обмаль. Усе через третю хвилю коронавірусу в країні. Через це тварини журяться, переконують у зоопарку.

Тавін Раттанавонгосават, директор зоопарку:

Оскільки туристів значно поменшало, тварини почуваються самотньо. Вони так звикли бачити людей навколо і так радіють, коли до них приходять у гості. Та раптом цього всього не стало.

Аби трішки розрадити лемурів, сурикатів та інших жителів звіринцю, звернулися по допомогу до - музики.

Супат Сіенлада, школярка, грає для тварин у зоопарку:

Я граю, щоб заспокоїти тварин і допомогти їм почуватися комфортно. Це все аби вони не відчували себе самотніми.

Це Супат. Дівчинці всього 11 років, та вона вже рятує мистецтвом тварин. Розповідає, таке заняття їй до душі. Навіть тоді, коли звірі намагаються "вписати свою ноту" в музичний твір.

Супат Сіенлада, школярка, грає для тварин у зоопарку:

Я хочу, щоб вони брали участь разом зі мною у створенні музики. Саме тому, я і не проти, коли тварини стрибають по клавішах. Виглядає так, наче вони теж зі мною грають.

І здавалося б, усього лише забава, проте спрацювало. Доглядальники за тваринами запевняють, музика дійсно допомагає звірам почуватися краще. Та стає справжньою терапією у цей час, складний не лише для людей.

Тавін Раттанавонгосават, директор зоопарку:

Як тільки школярі-волонтери почали грати на музичних інструментах, ми помітили досить добру реакцію на це тварин. Їм стало цікаво. Схоже, що вони насолоджуються такими приємними звуками.

Наразі кількість хворих у Таїланді становить понад 130 тисяч. Спалах вірусу зменшив кількість відвідувачів зоопарків на дві третини. Люди намагаються без потреби не виходити на вулицю. Та власники звіринців сподіваються, що вже найближчим часом тварини зможуть побачити гостей.