Волога весна - ідеальна для розмноження кліщів, попереджають лікарі. Оскільки нині в розпалі сезон пікніків - у травмпунктах уже готуються приймати перших постраждалих. Що треба знати, аби відпочинок був безпечним - розкаже Марина Михайловська.

Щоденні прогулянки вранці та ввечері обов'язкові в щільному графіку Лізи. Її пес Добі активний та допитливий. Тож щонайменше пів години він обстежує околиці.

Ліза розповідає, що навесні клопоту з вигулом домашнього улюбленця додається. До того ж, живуть вони неподалік річки.

Ліза Осіпова, жителька Миколаєва:

Был случай. Мы ему достали клеща. А после этого через неделю ему парализовало половину морды. Это было страшно. Мы отвели его к ветеринару. Нам сказали, что, скорее всего, это последствия клеща, точнее, того, что он переносил.

Кліщів так багато, що не допомагають навіть спеціальні нашийники. Та потерпають не лише тварини, приносять їх після пікніків чи прогулянок і люди.

Олег Деркач, еколог:

Кліщі люблять вологі місця, з густою травою, хащі. Особливо їх багато в заплаві річок Активність починається з березня-квітня, вони активні до липневої спеки.

Деякі кліщі переносять збудники інфекції, які найчастіше спричиняють хворобу Лайма та енцефаліт - попереджають медики. Оскільки ці членистоногі маленькі, то і їх, і їхні укуси можна не помітити. А от насторожити мають такі симптоми, як температура, блювота, слабкість, почервоніння на тілі.

Катерина Волошанівська, лікарка:

Места, которые любят клещи - это естественные складки: подмышечные впадины, шея, за ушами. Там, где кожа самая нежная, где легко клещу присосаться. Чем больше клещ находится в организме, тем больше риск развития болезни.

Якщо ж кліща на тілі все ж помітили, то треба його якомога швидше дістати: самостійно чи в травмпункті.

Катерина Волошанівська, лікарка:

Берем пинцетиком и легонечко удаляем. Не надо крутить. Нельзя заливать маслом, лаком мазать, ацетоном. Мы должны только удалить. Не вращающими движениями, а перпендикулярно входу клеща в кожу.

Щоб захиститися від кліщів, лікарі радять брати на природу спеціальні спреї, носити світлий одяг і закрите взуття. Після повернення ретельно себе оглянути, а речі випрати.