20 травня під час II Всеукраїнської дорожньої конференції представники дорожньо-будівельного бізнесу підняли питання децентралізації українських доріг. Про це розповів президент Всеукраїнської дорожньої Асоціації Артем Гриненко на ЦЕНЗОР.НЕТ.

Реформу так і не довели до логічного завершення. І непропорційний розподіл цільових коштів направлених на будівництво та оновлення доріг призводить до відсутності інфраструктурних проектів на локальних рівнях.

"Всеукраїнська дорожня Асоціація стояла у витоків створення Дорожнього фонду та проведення реформи Децентралізації українських доріг. І до сьогоднішнього дня вона не дійшла свого логічного завершення. Після того, як регіональні дороги та їх фінансування перейшли у відання ОДА мав відбутися перерозподіл коштів та відповідальності за дороги на рівні територіальних громад. Цей процес необхідно поновити. І ми продовжуватиме працювати у цьому напрямку", - відмітив Артем Гриненко, президент Всеукраїнської дорожньої Асоціації.

Масштабне будівництво має бути пропорційним. Українські дороги не можуть закінчуватися автомагістралями. І така непропорційність у фінансуванні є проблемою гальмування реформи у дорожній галузі.

"Коли влада доповідає про Велике будівництво і тисячі кілометрів побудованих доріг, то на локальні громади це не має ніякого впливу", - Олександр Корінний, Голова Правління Асоціації ОТГ

Під час заходу учасники зазначили, що реформу необхідно продовжити. Дороги державного та міжнародного значення залишаються пріоритетними напрямками дорожньо-будівельних проектів. Але така пріоритетність не має повністю позбавляти фінансування локальні потреби дорожнього сполучення.

"Під'їзд до малих громад повинен обов'язково бути. Інакше ми перетворюємося на республіку де буде декілька мегаполісів і не буде взагалі регіонів. Стимулом для розвитку дорожньо-будівельного потенціалу громад може бути матеріальна база ДАК "Автомобільні дороги України". Наразі це занедбане державне підприємство з широкою мережею регіональних утворень. І Всеукраїнська дорожня Асоціація має усі можливості для того, щоб запропонувати владі управлінські рішення з метою покращення дорожніх справ у регіонах", - сказав Олександр Густєлєв, заступник голови КМДА.

Довідково. ДАК «Автомобільні дороги України» було створене у 2002 році. Підприємство з понад 20 тис працівників, тисячами одиниць техніки, та широкою мережею обласних та місцевих відділень наразі є фактичним банкрутом. У 2019 році Укравтодор оприлюднив намір розпочати ліквідацію структур Державної акціонерної компанії.

За результатами конференції Всеукраїнська дорожня Асоціація готує пакет пропозицій щодо поновлення реформи Децентралізації. Ці зміни незабаром будуть запропоновані до обговорення на рівні Уряду, Міністерства інфраструктури та Мінрегіону.