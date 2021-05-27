До України повернулися 109 українських громадян із Сектора Гази. Чартерний літак приземлився у Києві о п'ятій ранку. Зустрічала його і наша Марічка Мельник.

П'ята ранку, понад сотня українських громадян таки дісталися рідної землі. Серед евакуйованих, також, 13 громадян Молдови та четверо з Болгарії. Переважно бажання повернутись додому висловили жінки з дітьми.

Роман Горяйнов, директор департаменту консульської служби МЗС:

Майже 30 блокпостів було подолано дві доби наші громадяни бусами та повітряним шляхом добиралися до України. Дуже було важливо забезпечити саме безпечний проїзд колони автобусів які також були надані єгипецькою стороною для того, щоб перевезти людей до Каїру.

Щойно почалося загострення Ольга Фролова втекла разом із чотирма дітками. Встигли взяти із собою лише найнеобхідніші речі. Каже, часу було дуже мало.

Ольга Фролова, громадянка України:

Было очень страшно честно. Бомбили прямо вообще. И прямо возле нашего дома. И мы выезжали под бомбежки тоже. Я, в принципе, с детьми раньше уехала.

З тими, хто прибув, просто в аеропорту працюють психологи.

Роман Давидчук, начальник психологічної служби головного управляння ДСНС Київської області:

Наша задача - це виявить чи потребують вони, на даний момент, психологічної допомоги. Якщо так, то на даний момент, її же надать. Ну загалом це консультативним чином також у нас є безпосередньо валізи психологічної служби. Наприклад для діточок то це іграшки, таке інше.

За інформацією МЗС, натепер у секторі Гази перебуває близько тисячі шестисот українців. Якщо у них виникне бажання повернутися на батьківщину, то держава знову організує безоплатну евакуацію.