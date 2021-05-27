Нацгвардієць торгував переобладнаними пістолетами [ Редактировать ]
У Черкасах військовий Нацгвардії нелегально торгував вогнепальною зброєю продавав стартові пістолети, перероблені на бойові.
Як з'ясували слідчі, незаконну майстерню організував начальник озброєння однієї з військових частин у підсобному приміщенні у себе вдома.
Клієнтів зловмисник шукав через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах. Під час обшуку правоохоронці вилучили чотири перероблені.
Пістолети та деталі до них, майже двісті бойових набоїв різного калібру та спецобладнання. Затриманому повідомлено про підозру.
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