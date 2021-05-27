На Кіровоградщині торгувала державними посадами [ Редактировать ]
СБУ викрила аферу із продажу державних посад. До махінацій причетні кілька осіб.
Зокрема, за місце голови Кіровоградської облдержадміністрації просили три з половиною мільйони доларів організувала оборудку мешканка тимчасово окупованої території Луганщини.
Жінка телефоном координувала діяльність спільників. Правоохоронці затримали двох учасників групи в одному з київських банків, коли ті отримали всю суму неправомірної угоди.
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