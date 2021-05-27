Фільм "Стоп-земля" отримав престижну нагороду Берлінале [ Редактировать ]
Український фільм "Стоп-земля" відзначили престижною нагородою Берлінського кінофестивалю. Стрічка Катерини Горностай, за словами журі, це історія дорослішання підлітків; розповідь про платонічну любов, солідарність і психологічний стрес.
Автори фільму переконують, що мати страхи - це нормально, і, попри невпевненість, юністю можна насолоджуватись. У Берліні стрічку покажуть на початку червня, а в українських кінотеатрах - у другій половині 2021.
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Конкурс фільмів цьогоріч відбувся у мережі. Проте вже влітку, з 9 по 20 червня, організатори планують вивести на великі екрани всі стрічки фестивалю. Транслювати їх будуть на 16 майданчиках Берліна
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