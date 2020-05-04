В Николаевской области, на Тилигульском лимане, впервые появились розовые фламинго. Об этом сообщают представители регионального ландшафтного парка "Тилигульский" в Facebook .

Так, в парке насчитали 5 фламинго.

"Первая встреча этой редкой птицы на Тилигульском лимане", - говорится в сообщении.

Розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего СРСР. Их можно встретить в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастисор.

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси - на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.

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