В Николавеской области впервые заметили розовых фламинго [ Редактировать ]
В Николаевской области, на Тилигульском лимане, впервые появились розовые фламинго. Об этом сообщают представители регионального ландшафтного парка "Тилигульский" в Facebook .
Так, в парке насчитали 5 фламинго.
"Первая встреча этой редкой птицы на Тилигульском лимане", - говорится в сообщении.
Розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего СРСР. Их можно встретить в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастисор.
В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси - на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.
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