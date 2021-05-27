Кохання на межі вбивства: у Кривому розі молодик підпалив свою вагітну дівчину [ Редактировать ]
Кохання на межі вбивства. У Кривому Розі парубок після сварки зі своєю вагітною нареченою облив її займистою рідиною і підпалив.
Сам юнак після вчинку з дому втік, а дорогою попросив сусідку викликати "швидку". Мовляв, його 21-річна кохана "куховарила й обпеклася". Дівчина зараз у лікарні з опіками всього тіла та дихальних шляхів. Її стан тяжкий - уражено 70 відсотків шкіри.
Нападника поліція нині затримала. Юнакові лише 17 років.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
У помешканні був проведений обшук, під час якого вилучена зброя. яка наразі направлена на експертизу. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження - замах на вбивство.
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