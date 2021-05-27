Конкурувати за інвестиції можуть тільки щасливі міста. І Дніпро - одне з таких. Інвестиційну привабливість міста на міжнародній конференції "UkraineInvest Talks: Dnipro" презентував міський голова Борис Філатов.

За його словами, мегаполіс має істотний промисловий потенціал - майже половина усієї української продукції виготовляється саме на заводах, які розташовані у Дніпрі.

Борис Філатов, міський голова Дніпра: