Інвестиційна привабливість: у Дніпрі провели міжнародну конференцію "UkraineInvest Talks: Dnipro" [ Редактировать ]
Конкурувати за інвестиції можуть тільки щасливі міста. І Дніпро - одне з таких. Інвестиційну привабливість міста на міжнародній конференції "UkraineInvest Talks: Dnipro" презентував міський голова Борис Філатов.
За його словами, мегаполіс має істотний промисловий потенціал - майже половина усієї української продукції виготовляється саме на заводах, які розташовані у Дніпрі.
Борис Філатов, міський голова Дніпра:
Ще одна перевага Дніпра, яку наразі мало задіяна в економіці - це велика ріка. Місто є останньою точкою на місті Дніпро, куди доходять сучасні кораблі, чия вантажопідйомність доходить до 5200 тонн. Як транспортний хаб Дніпро здатний приймати великі кораблі Середземного і Чорного морів без перевантажень в проміжних портах.
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