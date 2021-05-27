Western Digital представила три новых SSD накопителя в своей линейке WD_BLACK™. Устройства обеспечивают геймерам высокопроизводительные и скоростные решения для хранения данных.

Расширение модельного ряда позволит любителям игр расширить свои возможности гейминга как на ПК, так и на консолях нового поколения.

"Наши продукты WD_BLACK – это ясное и простое предложение геймерам: быстрые и надежные накопители, которые улучшат их игровой процесс", — отметил Роб Содербери, исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения Flash Business Western Digital.

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Все накопители Western Digital принадлежат к одному из модельных рядов, обозначаемых определенным цветом. Каждый ряд имеет свое предназначение.

К примеру, Blue — это недорогие решения для рутинных задач, Red — жесткие диски для сетевых хранилищ.

Линейка WD_BLACK – разработана специально для геймеров и обеспечивает высокую производительность для тех, кто любит проводить время за игрой.

Линейка WD_BLACK

Накопитель WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD позволяет геймерам улучшить свои возможности в играх на ПК или ноутбуках благодаря технологии PCIe Gen4 и большому объему памяти.

Внутренний накопитель использует технологию PCIe Gen4 и обеспечивает скорость чтения до 3600 МБ/с. Благодаря уменьшенному на 30% потреблению энергии (в сравнении с предшественником) геймеры могут рассчитывать на более длительное время игры между зарядками.

WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD

Входящая в комплект поставки WD_BLACK Dashboard следит за состоянием накопителя, оптимизируя пиковую производительность в игровом режиме.

Цена: WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD выпускаются емкостью 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ по цене от $49,99 (розничная цена в США).

Сейчас модель доступна для предварительного заказа в магазине Western Digital, а летом 2021 года появится в продаже в Украине у авторизированных продавцов Western Digital.

Любители современных игровых консолей, которые стремятся сократить время загрузки, оценят этот компактный и высокопроизводительный накопитель со скоростью чтения до 900 МБ/с.

Геймеры смогут больше времени играть и меньше времени тратить на удаление старых игр, благодаря расширенной памяти для хранения до 2 ТБ данных. Накопитель разработан специально для консолей нового поколения и имеет съемную подставку для размещения рядом с игровой системой.

Цена: WD_BLACK D30 Game Drive SSD поставляются в емкостях 500Гб, 1 ТБ, 2ТБ с розничной ценой в США от $89,99. Накопитель можно будет приобрести в Украине в розничных магазинах, онлайне, у реселлеров, системных интеграторов и в Western Digital Store.

WD_BLACK D30 Game Drive Xbox SSD

Эта официально лицензированная версия накопителя WD_BLACK D30 Game Drive, созданная для дополнения игровых возможностей консоли Xbox, отличается повышенной скоростью и емкостью, а также выполнена в компактном корпусе в стиле Xbox.

WD_BLACK D30 Game Drive SSD

Геймеры смогут подключить накопитель и быстро начать собирать собственную библиотеку игр, освободить место на консоли для новых игр, а также играть в любимые игры Xbox One прямо с накопителя. В комплект поставки входит месячный абонемент Xbox Game Pass Ultimate с доступом к 100+ играм на консолях и ПК.

WD_BLACK D30 Game Drive SSD

Цена: WD_BLACK D30 Game Drive для Xbox выпускается емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ и стоит в США от $99,99. Сейчас накопитель доступен для предварительного заказа в магазине Western Digital, а в июне 2021 года появится в продаже в Украине у розничных продавцов и реселлеров.

Western Digital SanDisk Professional

Western Digital представила также новый бренд SanDisk Professional™ — решение для хранения данных премиум-класса для профессионалов в создании контента. Линейка SanDisk Professional включает 16 модульных решений для организации рабочего процесса с премиум-производительностью и надежностью бизнес-класса.

PRO-CINEMA CFexpress VPG400 — новая надежная карта CFexpress® профессионального класса для видеографов и операторов, которым требуется бесперебойная производительность с записью видео со скоростью не ниже 400 Мб/с. Ожидается, что новая карта появится в продаже этим летом.

Серия PRO-READER — четыре новых устройства PRO-READER с интерфейсом USB-CTM, поддерживающим SuperSpeed USB 10Gbs. Решения предназначены для работы с наиболее распространенными носителями информации для камер, включая карты CFastTM, CFexpress, RED Mini-Mag® Edition, CF, microSDTM и SDTM. Ожидается, что серия появится в продаже этим летом.

PRO-DOCK 4 — революционная док-станция с четырьмя отсеками для считывания. Она позволяет эффективно и быстро записывать и скачивать данные, что сэкономит время и деньги на многокамерных съемках. PRO-DOCK, появление которого ожидается в конце лета 2021, позволяет одновременно скачивать информацию с четырех карт.

Новый SSD накопитель G-DRIVE™ ArmorLock™ с шифрованием NVMe™ SSD и емкостью 4 ТБ выходит вместе с надежной линейкой сверхпрочных портативных накопителей G-DRIVE™ и настольных устройств с дисками Ultrastar® бизнес-класса. Также сюда входят переносные RAID-решения G-RAID™ и G-RAID SHUTTLE, которые предлагают ассортимент надежных, высокопроизводительных и емких дисков для любых задач — от передачи данных до резервного копирования и архивирования 100 ТБ+ для всех типов важного контента. Поставки ожидаются летом 2021г.

Universal Flash Storage 3.1

Также Western Digital анонсировала новую встроенную флэш-платформу для универсального флэш-хранилища (Universal Flash Storage) 3.1, позволяющую создавать новые приложения в мобильном, автомобильном, IoT, AR/VR и других развивающихся сегментах, которые меняют жизнь, работу и игровой процесс.

Уникальная платформа Western Digital UFS 3.1, основанная на спецификации UFS 3.1 по стандарту JEDEC, обеспечивает скорость, надежность и универсальность функций, на которые рассчитывают пользователи при создании небольших и легких решений.

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Благодаря возможностям вертикальной интеграции для оптимизации NAND, прошивки, работы контроллеров, программного обеспечения и драйверов, компания может разрабатывать специализированные решения для различных рынков, включая мобильный, IoT, автомобильный — все они используют общую архитектуру UFS 3.1.

По прогнозам новая платформа обеспечит повышение производительности последовательной записи до 90%. Это улучшение поможет реализовать потенциал скорости загрузки при подключении к сетям 5G и Wi-Fi, обеспечивая больше возможностей для просмотра мультимедийных файлов, таких как видео в разрешении 8K, а также повышенную производительность во время серийной съемки.

Ранее podrobnosti.u делали обзор жесткого диска WD Red WD20EFRX объемом 2 ТБ.