В Британии приостановили испытание таблеток от COVID [ Редактировать ]
Швейцарский производитель лекарств Roche приостановил испытание таблеток от COVID в Великобритании, поскольку в стране резко упала заболеваемость. Из-за этого существенно затруднен поиск пациентов для участия в исследованиях.
Сообщается, что Roche и ее бостонский партнер Atea Pharmaceuticals (AVIR.O) надеются, что таблетка AT-527 может предложить противовирусную терапию для лечения пациентов с COVID-19. Ожидается, что этот метод лечение будет более легким и дешевым, чем другие перспективные методы, такие как коктейли из антител или ремдесивир.
Однако успех Британии в сокращении числа случаев заболевания с помощью быстрой программы вакцинации и строгой изоляции привел к тому, что Roche требуется больше времени для сбора данных.
"Просто не хватает пациентов, чтобы собрать данные со скоростью, на которую мы надеялись", - заявил глава фармацевтического подразделения Roche Билл Андерсон.
Также сообщается, что компания будет искать другие страны для исследования своих таблеток от COVID.
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