Одесса открывает центр COVID-вакцинации [ Редактировать ]
На этих выходных центр вакцинации от COVID открывается и в Одессе. Он будет действовать с 30 мая на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия".
Об этом в Facebook сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.
Сообщается, что центр вакцинации откроется на стадионе Одесской юракадемии по адресу Фонтанская дорога, 23.
"Прививки вакциной CoronaVac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении "Дія". Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время", - говорится в сообщении.
Центр вакцинации будет работать с 09:00 до 17:00. Ожидаемое количество прививок за день - от 250 до 300.
Ранее сообщалось, что на стадионе "Арена Львов" стартует COVID-вакцинация.
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