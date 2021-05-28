В период с 1990 по 2019 год количество курильщиков по всему миру выросло на 150 млн - до рекордных 1,1 млрд человек. Такие данные содержатся в исследовании британского Института показателей и оценки здоровья (IHME), опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

Рост числа курильщиков в условиях все более активной борьбы с курением и популярности здорового образа жизни связан с увеличением населения в целом.

При этом доля курящих среди населения снизилась в сравнении с 1990 годом: на 27,5% среди женщин и на 37,7% среди мужчин.

Любопытно, что в ряде стран популярность курения выросла:

в Афганистане, Саудовской Аравии и Монголии - среди мужчин, и среди женщин;

в Египте и Узбекистане - среди мужчин;

в России, Беларуси, Литве и Португалии - среди женщин.

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Две трети курильщиков в мире приходится на 10 стран: Индию, Индонезию, Россию, Турцию, Филиппины и Китай. Китайцы составляют треть всех курящих людей в мире.

В 2019 году около 8 млн смертей были вызваны болезнями, связанными с курением, а за последние 30 лет сигареты "убили" более 200 млн человек.

Как сообщали "Подробности", в Украине могут запретить курение электронных сигарет в общественных местах.

Вместе с тем администрация президента США Джозефа Байдена намерена добиться запрета на продажу в США ментоловых сигарет, а также сигар и сигарилл с любыми вкусовыми добавками.