Число курильщиков в мире выросло до 1,1 млрд [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В период с 1990 по 2019 год количество курильщиков по всему миру выросло на 150 млн - до рекордных 1,1 млрд человек. Такие данные содержатся в исследовании британского Института показателей и оценки здоровья (IHME), опубликованном в медицинском журнале The Lancet.
Рост числа курильщиков в условиях все более активной борьбы с курением и популярности здорового образа жизни связан с увеличением населения в целом.
При этом доля курящих среди населения снизилась в сравнении с 1990 годом: на 27,5% среди женщин и на 37,7% среди мужчин.
Любопытно, что в ряде стран популярность курения выросла:
- в Афганистане, Саудовской Аравии и Монголии - среди мужчин, и среди женщин;
- в Египте и Узбекистане - среди мужчин;
- в России, Беларуси, Литве и Португалии - среди женщин.
Две трети курильщиков в мире приходится на 10 стран: Индию, Индонезию, Россию, Турцию, Филиппины и Китай. Китайцы составляют треть всех курящих людей в мире.
В 2019 году около 8 млн смертей были вызваны болезнями, связанными с курением, а за последние 30 лет сигареты "убили" более 200 млн человек.
Как сообщали "Подробности", в Украине могут запретить курение электронных сигарет в общественных местах.
Вместе с тем администрация президента США Джозефа Байдена намерена добиться запрета на продажу в США ментоловых сигарет, а также сигар и сигарилл с любыми вкусовыми добавками.
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