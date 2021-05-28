Угонщик "под мухой": вор-неудачник пытался совершить масштабное похищение [ Редактировать ]
В городе Змиев, который находится в Харьковской области, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался совершить угон сразу 12 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Угонщика задержали местные жители, когда тот попытался пробраться в салон последнего автомобиля в своем списке. Свое преступление мужчина объяснил желанием покататься.
Фото: Нацполиция
Отмечается, что для незаконного проникновения внутрь автомобиля AUDI A6 злоумышленник использовал кирпич, которым было выбито стекло. После чего он попытался соединить провода в замке зажигания. Точно таким же образом были повреждены остальные автомобили. Пострадавшие обратились с заявлением к правоохранителям. Сейчас, согласно ч.2 статьи 15 и ч.2 статьи 289, злоумышленнику грозит лишение свободы, сроком от 5 до 8 лет.
Фото: Нацполиция
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