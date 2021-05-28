Відповідальності бізнесу і влади вимагали сьогодні мешканці Воскресенської громади на Миколаївщині. Вони частково перекрили те, що має бути трасою державного значення. Напівзруйнована численними фурами і вантажівками дорога - не єдиний "зиск", який люди отримали від багатьох підприємств, розташованих поруч. Ще одним "бонусом" стає постійна екологічна шкода.

Как можно? Смотрите, какие ямы!

Цією дорогою Ольга Павлівна впродовж двох тижнів ходила на крапельниці до лікарні в сусідньому селі. По 6 кілометрів. Маршрутки сюди відмовляються їхати.

Ольга Суріна, жителька Воскресенської ОТГ:

Если мы добьемся, приедут, грейдером розгорнут эти горбы и ямы, но это не надолго. Это до первого дождя. Такой транспорт! Они все разбили.

Дорога проходить через Воскресенську ОТГ, і є ділянкою траси національного значення. Селяни нарікають, шлях розбитий через великотонажний транспорт, який щодня їде буквально попід будинками. Прямують на місцеві промислові підприємства. Їх тут близько сорока.

Олена Топчій, жителька Воскресенської ОТГ:

Ничего не делается, заводы работают, фильтры не ставятся, дышать нечем, во дворе слой пыли.

Євгенія Іванова, жителька Воскресенської ОТГ:

Тяжело дышать, головные боли. Просто состояние здоровья у всех жителей!

І так триває майже 10 років. Місцеві вирішили вдатися до кардинальних заходів і перекрили трасу. Мовляв, скарги у різноманітні інстанції не допомогли.

Марина Дезіс, жителька Воскресенської ОТГ:

Обіцянки та стандартні відписки, більше ніяких дій ми не відчули.

Керівництво Воскресенської ОТГ запевняє: про проблему знає, але її вирішення поза їхньою компетенцією.

Олександр Шаповалов, голова Воскресенської ОТГ:

Дієві результати - це звернення до відповідних органів. Це екологічна інспекція, це обласна адміністрація. Ми звернулися.

Окрім того, підприємства хоч і знаходяться на території ОТГ, але зареєстровані в інших містах, тож і податків громада не отримує.

Ганна Замазєєва, голова Миколаївської облради:

Ми домовилися з громадою, що ми зустрічаємося в четвер в обласній раді. Ми запрошуємо виконавчу владу, екоінспекцію, представників комісії екологічної Миколаївської обласної ради.

А от на ремонт дороги, виявилося, кошти є, але роботи затримуються через бюджетні процедури. Людей попросили почекати 1-2 місяці. Та місцеві жителі побоюються, що це чергові обіцянки. І запевняють, що акції протесту поновлять, якщо ситуація не зміниться.