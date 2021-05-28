Япония намерена разрешить вакцину против COVID-19 компании Pfizer для около 4 миллионов детей в возрасте от 12 до 15 лет. Прививки детей планируют начать уже с понедельника, 31 мая. Об этом заявил министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура 28 мая, передает Japantimes.

Отмечается, что Коллегия Министерства здравоохранения в пятницу рекомендовала смягчить возрастное ограничение. Тамура заявил, что решение вступит в силу после того, как правительство внесет изменения в свои руководящие принципы по экстренному использованию вакцины.

"Я хотел бы, чтобы детей прививали как можно скорее, поэтому я хотел бы попросить органы местного самоуправления упорядочить систему для этого", - сказал он журналистам.

Читайте также, в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата, при этом иммунизация будет проводится в определенном.

Кроме того, вакцину Johnson & Johnson хотят производить в Индии. Ее хотят использовать для внутреннего рынка, поскольку число новых случаев COVID-19 в Индии постоянно растет, перспективы экспорта вакцины J&J из США в другие страны в ближайшем будущем ограничены.

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