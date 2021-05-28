Зручні та... незаконні. Електросамокати, сігвеї, моноколеса набувають дедалі більшої популярності. Масово їздити ними почали в період карантину, під час обмежень у громадському транспорті. Вони швидкі, недорогі і не потребують водійського посвідчення.

Та чи прописані правила для пересування таким транспортом? І чим керуватися тим, хто на ньому їздить?

З вітерцем і значно швидше, ніж громадським транспортом чи автомобілем. Ані заторів тобі, ані скупчень - тобто, без очікувань.

Андрій Кожемякін, киянин:

Удобно, весело. С удовольствием. Я даже больше предпочитаю проехаться на самокате, нежели на такси, потому что иногда это бывает даже быстрее.

Утім, у такого транспорту є нюанси, - запевняє Андрій. Доріжок для електросамокатів у місті не передбачено. Тож доводиться їхати тротуарами, або проїзною частиною.

Андрій Кожемякін, киянин:

Тут как с велосипедами: ты должен выбрать - либо ты пешеход, и ездишь по пешеходным дорожкам и соблюдаешь правила, либо выезжаешь на дорогу.

А ці хлопці взагалі не думають ні про власну безпеку, ні про безпеку навколишніх. Удвох, на швидкості оминаючи перехожих, ганяють Хрещатиком.

Хлопці, а не боїтесь когось збити? - Мы, нет. Каждый день катаемся, не боимся ничего. Ни разу не было того, чтоб кто-то падал. У меня, правда, подруга голову разбила.

Такому сусідству на тротуарах і дорогах не надто раді пішоходи і автомобілісти.

Багато людей є невідповідальними за себе і за других і тому можуть наражати на небезпеку як пішоходів, так і автовласників.

Якщо їде в спеціально відведеному місці, то не створює, а якщо їде в потоці з машинами - то так, може створювати.

Де їздити, з якою швидкістю і хто взагалі може послуговуватися електротранспортом? Невідомо. В українському законодавстві це не прописано. Ба більше: користувачі моноколіс, сігвеїв і електросамокатів не вбирають шоломів та інших засобів безпеки. Такий засіб пересування не має номерних знаків і його не реєструють. Хоча швидкість у середньому вони розвивають до 20 кілометрів за годину.

Владислав Антонов, засновник dtp.kiev.ua:

Я бачив такі "поворітники", вдягаєш такий рюкзак і в тебе на рюкзаку діоди, які показують, куди ти повертаєш. Але це один був випадок серед всіх, котрі я бачив. Водій самокату, або моноколеса може показувати рукою - ліворуч, або праворуч, але це не дуже підвищує безпеку.

Таким чином, електротранспорт - поза законом.

Влад Антонов, засновник dtp.kiev.ua:

Кількість тяжких аварій з ними зараз мінімальна. Але враховуючи дуже великий ріст попиту, то аварії таки безумовно будуть і треба законодавчо врегулювати. Як повинен виглядати такий засіб пересування, де він має пересуватися, з якою швидкістю.

У поліції розводять руками. Кажуть, законопроєкт про зміни щодо ПДР у частині легкого електротранспорту нардепи ухвалили в першому читанні ще 2020 року, і вже рік як вносять правки та чекають на друге голосування.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

У зв'язку з тим, що немає закону, застосовуємо норми за аналогією закону. Тобто, норми, які визначають або загальні правила оформлення, або правила оформлення ДТП щодо інших учасників.

* * *

А це вже Сполучені Штати Америки. Тут кількість електросамокатів регулює кожне місто самостійно. Наприклад, столиця надала квоту - 4 тисячі. Але вже за 2 роки планують збільшити її уп'ятеро - надто вже цей вид транспорту подобається і жителям Вашингтона, і туристам.

У місті багато пунктів прокату велосипедів, але їх на ці ж стоянки треба повернути, а самокат можна лишити де завгодно. І саме з цим виникали проблеми. Тому мерія обмежила райони, куди на електросамокаті можна заїжджати. На сумлінність ніхто не сподівається - обмеження прописали в програмі, тому біля забороненої зони він просто зупиниться. Так само обмежили швидкість - до 15 миль за годину, і розігнатися більше просто не вдасться.

* * *

У столиці Великої Британії схожа система. Скутери - лише у винайм. І програма автоматично зупиняє рух, щойно швидкість перевищить 25 км за годину. Власні електросамокати взагалі під забороною.

Іцик Бен Аарон, виконавчий директор компанії з прокату електросамокатів:

Щоб зробити електросамокати легальними, треба відповісти на низку запитань: які права необхідні скутеристам, яким має бути їхній вік і досвід, які засоби захисту використовувати.

* * *

У Німеччині кататися дозволяють на електросамокатах, які пройшли сертифікацію. Максимальна швидкість руху обмежена 20 кілометрами за годину. Окрім того, двоколісний мусить бути обладнаний освітленням та гальмами.

На електросамокати в Німеччині поширюються загальні правила дорожнього руху, хоча водійського посвідчення не вимагають. Їздити тротуарами і пішохідними зонами заборонено, лише - велосипедними доріжками, або проїжджими частинами, де немає спеціальної смуги. І в цьому разі лише за наявності цивільної страховки.

Штрафи за недотримання норм - від 10 до 40 євро. Рух на червоне світло - до 180, у стані алкогольного сп'яніння - першого разу - 500 євро. Кожен наступний - на 500 євро більше.