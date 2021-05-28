В пятницу, 28 мая, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" депутат от "Слуги народа" Александр Качура обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Для меня очень важно, как для юриста, нарушаются ли какие-то международные нормативные акты и нарушаются ли права человека. Права человека нарушались, "Чикагская конвенция" нарушалась", - заявил депутат.

Он отметил, что действия президента Беларуси приведут к непоправимым последствиям.

"Я уверен, что спецслужбы Беларуси, беларуское КГБ отсматривает и мониторит то, что сейчас происходит на всех СМИ. Поэтому пользуясь случаем, я сейчас обращаюсь к президенту Беларуси: Александр Григориевич, мир - это не ваш огород, а беларусы - это не мешки с картошкой", - заявил депутат.

Он добавил: "Нельзя кого-то переставлять... Захотел одного забрал, посадил. Пожалуйста, давайте мы сделаем все для того, чтобы наши народы мирно жили. Сейчас то, что делает президент Беларуси приводит к серьезному конфликту".