"Мир - это не ваш огород, а беларусы - не мешки с картошкой": Александр Качура обратился к Лукашенко [ Редактировать ]
В пятницу, 28 мая, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" депутат от "Слуги народа" Александр Качура обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
"Для меня очень важно, как для юриста, нарушаются ли какие-то международные нормативные акты и нарушаются ли права человека. Права человека нарушались, "Чикагская конвенция" нарушалась", - заявил депутат.
Он отметил, что действия президента Беларуси приведут к непоправимым последствиям.
"Я уверен, что спецслужбы Беларуси, беларуское КГБ отсматривает и мониторит то, что сейчас происходит на всех СМИ. Поэтому пользуясь случаем, я сейчас обращаюсь к президенту Беларуси: Александр Григориевич, мир - это не ваш огород, а беларусы - это не мешки с картошкой", - заявил депутат.
Он добавил: "Нельзя кого-то переставлять... Захотел одного забрал, посадил. Пожалуйста, давайте мы сделаем все для того, чтобы наши народы мирно жили. Сейчас то, что делает президент Беларуси приводит к серьезному конфликту".
по теме
Депутат від "Європейської Солідарності" Іванна Клімпуш-Цинцадзе розповіла, чи буде Білорусь приймати українців на трансплантацію
Депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик розповів про стосунки між Україною та Білоруссю
Наталья Семенченко прокомментировала ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске
Депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик прокоментував ставлення Європи до ситуації з екстренною посадкою літака Ryanair у Мінську
Журналист из Беларуси Татьяна Мартынова рассказала о реальной жизни в стране