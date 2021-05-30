В Сарненском районе Ривенской области между селами Водовороты и Алексеевка произошла дорожная авария, в которой пострадали четверо подростков. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

За рулем автомобиля Renault Duster находился 15-летний житель села Водовороты. Парнишка не справился с управлением, и машина на скорости вылетела с дороги в кювет.

Кроме водителя, в салоне автомобиля находились трое несовершеннолетних пассажирок - жительницы села Федоровка.

У 17-летней девушки медики диагностировали закрытый перелом костей предплечья со смещением, ушиб позвоночника и грудной клетки. 14-летняя девочка получила закрытый перелом ключицы со смещением, а у ее 16-летней подруги - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма грудной клетки и живота.

Водитель автомобиля почти не пострадал - после оказания первой медицинской помощи его отпустили. Полицейские выяснили, что парень без спросу взял машину своей матери.

Напомним, что на трассе Киев - Чоп недалеко от Львова водитель выехал для обгона на полосу встречного движения и протаранил фуру. В результате ДТП погибли отец и сын.