Сам собі пенсійний фонд: чому уряд пропонує українцям самотужки заощаджувати на старість? [ Редактировать ]
Українські пенсії - одна з найболючіших проблем, бо вониув нас несправедливо малі, чи не найнижчі в Європі. І навіть індексація, яка почалася цього року, кардинально не змінила ситуації.
За даними Пенсійного фонду, в Україні понад мільйон пенсіонерів отримують близько 2 тисяч гривень. А так звані "золоті" пенсії (понад 10 тисяч гривень) - щастить мати лише кожному 30-му. Тоді як, наприклад, у суддів виплати сягають майже 50 тисяч гривень.
Навести лад з пенсіями обіцяє мало не кожен новий міністр соцполітики. Говорять і про приватні пенсійні фонди, і про європейський досвід, і про накопичувальну систему. І цього тижня в уряді заявили, що міністерства соцполітики та фінансів разом із депутатами, цитую: "досягли згоди в усіх ключових пунктах накопичувальної пенсійної реформи".
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