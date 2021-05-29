Соединенные Штаты Америки (США) приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей. Кроме того, будут возвращены ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

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Она отметила, что введение новых санкций и возвращение санкций против белорусских предприятий намечено на 3 июня.

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - сказала Псаки.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям. Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.

Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма. Также сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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