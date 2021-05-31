Часть Украины накроют сильные ливни: есть угроза подтопления [ Редактировать ]
В понедельник, 31 мая, в западных областях Украины синоптики прогнозируют сильные ливни. Из-за этого возможны подтопления в этих регионах.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что из-за ливня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Прута и Сирета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями. Могут быть подтопления.
Также сегодня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,5-1,5 метров, местами возможен начальный выход воды на заводь.
В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока (желтый уровень опасности).
Ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Такої холодної весни не було давно - у полоні чергового циклону опинилася практично вся Україна
Украина сейчас находится в поле пониженного давления, что вызывает дожди и грозы
В регіонах України підраховують збитки від негоди
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 29 мая
На выходные, 29-30 мая, синоптики спрогнозировали ухудшение погоды