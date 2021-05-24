В понедельник, 24 мая, в Киева "бушует" непогода, с самого утра начался проливной дождь. Из-за этого на дорогах образовались пробки по всему городу. Таксисты не упустили возможности взвинтить цены на свои услуги. Об этом сообщается в данных сервисов вызова такси.

Так, например, с Дарницкой площади проезд до центрального железнодорожного вокзала Киева будет стоит больше 318 гривен, а проезд до центрального автовокзала Киева - почти 300.

В центр Киева, в КВЦ "Парковый" проезд также будет стоит около 250 гривен, а в район метро "Дворец спорта" - около 280 гривен.

Дорога с Позняков до центра обойдется в 290 грн, а к Дорогожичам - в 350 грн.

Ранее мы писали о том, что 24 мая погода в Украине будет отличаться в зависимости от регионов. На Западе и части Юга будет солнечно, а в остальных областях синоптики прогнозируют дожди.