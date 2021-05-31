Смерть внука Филимонова: появилось видео с места происшествия [ Редактировать ]
В понедельник, 31 мая, в сети появилось видео с места смерти 15-летнего внука юмориста и экс-кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова. Эван Григор умер 30 мая, в Одессе. Ролик, снятый очевидцем, опубликовал одесский Telegram-канал.
По словам очевидцев, "скорая" пыталась спасти подростка. Он играл в баскетбол, однако отошел отдохнуть и потерял сознание. Медики откачивали 34 минуты, но в 20:11 констатировали смерть.
Впоследствии выяснилось, что на видео - внук Филимонова.
На кадрах видно, как медик оказывает первую помощь на спортивной площадке. Вокруг собрались другие подростки.
Также очевидцы сообщали, что трагедия произошла в Киевском районе Одессы на проспекте Академика Глушко. Мальчик играл в баскетбол на спортивной площадке возле школы №84. Потом отошел отдохнуть, но внезапно упал на землю.
Ранее мы писали о том, что умер старейший актер в мире.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У голову хлопчика влучила куля - це сталося під час уроку в тирі дитячо-юнацької спортивної школи
У юмориста и экс-кандидата в мэры Одессы от партии "Слуга народа" Олега Филимонова умер внук
Голый мужчина прыгнул с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра "МОСТ-Сити
Користування гаджетами на пішохідних переходах - чому люди легковажать і чи штрафуватимуть за це?
В четверг, 20 мая, в Одессе самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) совершил аварийную посадку