В понедельник, 31 мая, в сети появилось видео с места смерти 15-летнего внука юмориста и экс-кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова. Эван Григор умер 30 мая, в Одессе. Ролик, снятый очевидцем, опубликовал одесский Telegram-канал.

По словам очевидцев, "скорая" пыталась спасти подростка. Он играл в баскетбол, однако отошел отдохнуть и потерял сознание. Медики откачивали 34 минуты, но в 20:11 констатировали смерть.

Впоследствии выяснилось, что на видео - внук Филимонова.

На кадрах видно, как медик оказывает первую помощь на спортивной площадке. Вокруг собрались другие подростки.

Также очевидцы сообщали, что трагедия произошла в Киевском районе Одессы на проспекте Академика Глушко. Мальчик играл в баскетбол на спортивной площадке возле школы №84. Потом отошел отдохнуть, но внезапно упал на землю.

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