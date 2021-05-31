У юмориста и экс-кандидата в мэры Одессы от партии "Слуга народа" Олега Филимонова умер внук. Ему было 15 лет. Об этом Филимонов написал в своем Facebook.

Подросток потерял сознание на спортплощадке. Врачи не смогли его спасти.

У меня в семье случилось большое несчастье. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. вот такое горе.

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