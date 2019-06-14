Rivacase Fast Charge 3.0 Фото: Подробности

Беспроводные (индукционные) зарядки существуют уже почти 10 лет на рынке, но пока не являются полноценной заменой проводного способа заряда через microUSB, USB Type-C или Lightning.

За это время стоимость подобных устройств заметно снизилась до вполне приемлемого ценника. Также была тихо произведена небольшая революция в этих гаджетах – появилась возможность быстрой беспроводной зарядки. Именитые производители в лице Samsung, LG, Sony и Apple лишь пару лет назад начали активно внедрять подобный тип пополнения заряда в свои смартфоны, но только во флагманских моделях.

Один из таких полезных гаджетов оказался у нас на тестировании - Rivacase Fast Charge 3.0, который позволяет забыть о проводах и поможет быстро подзарядить смартфоны без проводов. Насколько качественным и полезным получился этот девайс, я рекомендую узнать в этом обзоре.

Упаковка и комплектация

Rivacase Fast Charge 3.0 поставляется в аккуратной и компактной картонной упаковке, на которой нанесена вся необходимая информация, включая фотографию гаджета внутри, а также технические характеристики.

Устройство упаковано в противоударный пластиковый блистер. Комплект очень скромный: беспроводная зарядка, кабель microUSB и сетевой адаптер. Стоит отметить, что есть вариант дешевле – без сетевого адаптера.

Дизайн

Rivacase Fast Charge 3.0 выполнено в форме круглого "блюдца" диаметром 100 мм и толщиной всего 7 мм. Корпус полностью пластиковый, от чего невероятно легкий – 75 грамм. Поэтому чтобы он не скользил по столу "в холостом режиме" производитель предусмотрел четыре прорезиненные ножки на нижней панели.

Поверхность беспроводной зарядки покрыта гладким матовым пластиком, устойчивый к пыли и царапинам. Но вот силиконовая мягкая накладка сверху, которая предотвращает скольжение смартфона при зарядке, моментально покрывается пылинками, а очищать ее довольно проблематично.

Качество сборки Rivacase Fast Charge 3.0 на высоте – никаких скрипов и люфтов. Компактная и легкая конструкция очень хорошо подходит для транспортировки – вес и габариты вообще не ощущаются хоть в кармане, хоть в дамской сумочке.

Беспроводное зарядное устройство обладает встроенной светодиодой подсветкой, которая странным образом расположена ближе к краю корпуса. Она сигнализирует о начале режима заряда синим цветом, зеленый цвет означает полный заряд аккумулятора, а красный – устройство не оснащено технологией беспроводного заряда и его надо снять.

Единственное нарекание – использование порта microUSB вместо современного USB Type-C. Дело в том, что все современные смартфоны уже давно перешли на современный порт, но Rivacase решила иначе и сэкономила на новинке.

Поэтому комплектный провод можно использовать только для подключения к беспроводной зарядке и старых мобильных устройств. Хотя сам провод очень качественный, облачен в прочную плоскую оплетку, которую удобно сматывать.

Использование

Rivacase Fast Charge 3.0 является универсальным беспроводным зарядным устройством, совместимым со всеми смартфонами, поддерживающими стандарт зарядки Qi – это почти все современные флагманы. Список поддерживаемых смартфонов на 2019 год:

Apple iPhone: XS Max XS, XR, 8, 8 Plus,

Samsung Galaxy: S10 Plus, S10, S10e, Note 9, S9, S9+, Note 8, S8, S8+, S7, S7 Edge

Sony: Xperia XZ3, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ2

LG: G7 ThinQ, V30, G6 (в американской версии), G4 (опционально)

Nokia: 9 PureView, 8 Sirocco

Huawei: P30 Pro, Mate 20 Pro,

Microsoft Lumia: 1520, 1020, 930, 929, 928, 920

Google: Pixel 3 XL, Pixel 3,

Nexus: Nexus 6, Nexus 5

BlackBerry: Priv

Комплектный сетевой адаптер получился весьма мощным, использующий технологию Quick Charge 3.0, что позволяет заряжать в 4 раза быстрее все устройства, поддерживающие эту технологию. Дополнительно он оснащен встроенной защитой от перегрузок и короткого замыкания.

Этот адаптер выдает суммарный ток выходов до 3 А и мощность до 18 Вт, что на голову выше многих аналогов на рынке (7,5 – 10 Вт). Кстати, он продается отдельно за 449 гривен. Именно благодаря ему раскрывается весь скоростной потенциал Rivacase Fast Charge 3.0.

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Также стоит отметить немаловажный нюанс – смартфон тоже должен поддерживать быструю беспроводную зарядку. К сожалению, современный Galaxy S10e таким похвастаться не смог, как и позапрошлогодний iPhone X – они не ощутили "прилива скорости" от этой технологии и заряжались медленно.

В итоге пришлось использовать образец в лице Samsung Galaxy Note 9 с батареей на 4000 мАч. Мобильный аппарат зарядился от 0 до 100% за 2 часа 25 минут. В проводном режиме с заводской комплектной зарядкой такой показатель, конечно, гораздо выше – 1 час 40 минут. Однако без использования быстрого адаптера, скорость беспроводной зарядки снизилась до 3 часов 55 минут.

При таком заряде следует также соблюдать определенные меры безопасности, вроде отсутствия металлических предметов или толстого корпуса, которые могут помешать заряду. Также важно класть смартфон строго по центру, чтобы зарядка работала правильно.

С другой стороны удобства от использования Rivacase Fast Charge 3.0 мы ощутили гораздо больше. Смартфон можно хоть целый день держать на такой беспроводной "подставке" и быстро снимать для ответа на звонки или просто просмотра уведомлений одной рукой не опасаясь зацепиться за провод. Также в таком режиме не изнашивается порт проводного подключения.

Итог

Без сомнений, что это одно из самых быстрых беспроводных зарядных устройств на рынке. Своей высокой скорости заряда Rivacase Fast Charge 3.0 достигает за счет мощного 18-ваттнго адаптера в комплекте, выдающий ток до 3 А. Стоит также отметить качественные материалы изготовления всех девайсов в комплекте. Единственное что огорчило – использование устаревшего порта microUSB.

Стоимость полного комплекта составляет 899 гривен. Это намного выгоднее, чем покупать беспроводную зарядку (599 гривен) и адаптер (449 гривен) отдельно. Однако целесообразность покупки будет только в том случае, если смартфон поддерживает технологию быстрой беспроводной зарядки.

Благодарим компанию EDG GROUP за предоставленное устройство

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