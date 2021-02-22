В Китае разработали проект постановления, который запрещает выпускать сверхбыстрые беспроводные зарядки для смартфонов. Речь идет об устройствах мощностью выше 50 Вт.

Xiaomi уже давно выпускает такие беспроводные зарядки, однако теперь компании грозят ограничения. Дело в том, что подобные устройства могут засорить радиоэфир препятствиями, а значит - навредить службам радиосвязи, пишет gsminfo.com.ua.

Согласно постановлению, с 1 января 2022 года в Китае нельзя будет использовать беспроводные зарядные устройства мощностью более 50 Вт.

Кроме того, власти будут контролировать диапазоны для беспроводной передачи энергии. Мобильные и портативные устройства беспроводной зарядки смогут работать только в диапазонах 100,2-148,5 кГц, 6765-6795 кГц и 13553-13567 кГц.

Ранее сообщалось, что Xiaomi представила технологию дистанционной зарядки гаджетов. Бесконтактная зарядка Mi Air Charge - это небольшая стильная коробка, оснащенная пятью встроенными антеннами с фазовыми помехами, которые определяют положение гаджетов. Таким образом можно заряжать сразу несколько устройств, причем они могут находиться на расстоянии нескольких метров от зарядки.

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