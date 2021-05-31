На Черкащині в селі Свидівок знайшли хлопчика, який зник понад добу тому. Про відсутність шестирічного Сашка батьки повідомили ще пізно ввечері у суботу. На пошук вийшли поліцейські, нацгвардійці, кінологи та місцеві жителі. Усю ніч вони обстежували сільські околиці: лісові хащі й водойми в радіусі десяти кілометрів. Усе бачив Станіслав Кухарчук.

Ця галявина на околиці лісу - улюблене місце відпочинку тутешніх дітлахів. Суботнього вечора шестирічний Сашко теж гуляв тут із друзями. Але згодом, прихопивши свого вірного друга лабрадора Амура вирішив піти на прогулянку. Та от повернувся додому лише вранці наступного дня.

Новина про зникнення хлопчика переполохала все село. Ледь стримуючи сльози його мама згадує той вечір, як один з жахливіших у її житті. Каже, дитина бавилась біля подвір'я і раптом зникла. Що хлопця немає - рідні спохватились, коли на вулиці вже почало темніти.

Юлія Добровольська, мама хлопчика:

Шок, дуже великий - ми почали шукати, ми зразу по сусідах, може він десь. Побігли по всіх містах де він гуляв раніше, де він бував раніше коли не повернулася собака дуже довго. Ми вже почали думати, що він дійсно з собакою і це хоч трошки заспокоювало.

Лабрадор Амур, найвірніший друг Сашка. Із собакою всю ніч хлопчик і блукав в лісі, тварина не відходила від малечі ні на крок і постійно охороняла. Після пригоди сам Сашко ще досі у стресі і до нас відмовився виходити, а от Амур залюбки позує на камеру.

Ми його не вчили, щоб він дитину міг смикнути назад коли вона кудись іде. Ніхто ж навіть не думав, що таке може бути така надібність. Аце, що не було Амура - то була надія, що він не сам.

Поки хлопчик із собакою блукали в лісі, рідні Сашка у розпачі прочісували місцевість. Коли ж пошуки не дали результатів, до них підключили поліцію, кінологів і бійців Національної Гвардії.

Дитину знайшли лише під ранок за 10 кілометрів від домівки. Сашко обіймаючи Амура всю ніч просидів на березі болота. Коли малеча знайшлася, всі зітхнули із полегшенням. Адже місцевість тут болотиста і з дитиною могло стати що завгодно.

Тетяна Кириченко, працівниця Свидівоцької сільської ради:

Коли четверта ранку, вже п'ята - вже розсвітає на дворі, а дитини немає. До самого гіршого думки вже були, в той випадок.

Після пригод Сашко із двору тепер ні ногою. Батькам він уже пообіцяв, що більше у далекі піші прогулянки сам не піде.