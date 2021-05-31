Це виробники фарби, шин, добрив і компанії, пов'язані з нафтою

У США вирішили поновити санкції проти Білорусі. Обмеження набудуть чинності третього червня. До санкційного списку потрапили дев'ять підприємств. Це виробники фарби, шин, добрив і компанії, пов'язані з нафтою.

Зокрема, йдеться про "Білнафтохім", Білоруський дім нафтової торгівлі та "Нафтан". Це відповідь на примусову посадку літака Ryanair у Мінську минулого тижня.

Тоді затримали засновника опозиційного ресурсу "НЄХТА" Романа Протасевича та його дівчину.