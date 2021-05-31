В лікарнях не вистачає кисню, але на допомогу індійцям знайшлося

В одних Україна просить допомоги, а іншим допомагає сама. Із Києва в Делі прибула перша партія кисневих концентраторів. У ній 184 апарати для індійських хворих на ковід. Другим рейсом передадуть іще 216.

І це в той час, коли в самій Україні цих приладів - не вистачає. Замість лікарень концентратори нужденним надають волонтери. Своїми думками щодо цього вони поділилися з Русланом Смєщуком.

Індійський Ченнай - один із шести найбільших мегаполісів країни. Боротьба з пандемією тут - у самому розпалі.

Шила, хвора на коронавірус:

Друга хвиля - дуже страшна. Перша була не такою жахливою. Вона навчила нас, як поводитись, ми навіть зробили щеплення. Але ситуація зараз гірша, ніж раніше.

Поки що в лікарнях вистачає ліжок, але є суттєва нестача кисню.

Сензіл, хворий на коронавірус:

Ми поїхали до приватної лікарні. Вони перевірили і сказали, що насиченість киснем занадто низька, й попросили нас переїхати до державної лікарні. Там нам сказали, що ще є вільні місця, й надали ліжко на третьому поверсі.

Веланканні, водій швидкої допомоги:

Протягом останніх двох днів влада забезпечувала ліжками всіх пацієнтів, які приїжджали в державні та приватні клініки. Ситуація покращилась. Але оскільки не всі вони мають кисневу підтримку, це трохи важко. Сподіваюсь, невдовзі в лікарнях буде достатньо кисневих концентраторів.

До світової допомоги Індії долучилася й Україна. Чотириста кисневих концентраторів відправлять двома рейсами. Перша партія сьогодні прибула в осередок пандемії в супроводі рятувальників ДСНС.

Ми собрали ваш апарат і будемо його відправляти назад. - Дякую добре, як ви? - Так, дякую все гаразд ви дуже допомогли. - Чудово.

Це приміщення з кисневими концентраторами благодійний фонд "Свої". Щодня сюди звертаються десятки українців кияни особисто, а жителі інших областей телефоном. Зараз волонтерські організації по всій країні рятують тисячі людей, яким необхідний кисень. Адже в державі не вистачає обладнання.

Леся Літвінова, волонтер благодійного фонду "Свої":

Це розумний крок з погляду дипломатії, але нерозумний крок до людей які тут живуть. Якщо в мене нема чого їсти дітям, напевно я буду робити, так щоб в них щось було. І лише потім буду віддавати щось смачненьке іншим. Бо мій обов'язок тут - він найперший.

Щодня кілька десятків концентраторів, придбаних благодійниками, відправляються до ковідних пацієнтів.

Леся Літвінова, волонтер благодійного фонду "Свої":

Кожного дня до нас звертаються біля 50 людей по концентратори. Половину з них ми відправляємо назад до лікарні, бо їх ніяк не можна виписувати, хоча лікарі намагаються це зробити. Інша половина отримує концентратори день в день якщо це Київ, якщо це не Київ, то нова пошла.

А на піку другої хвилі хворих було ще більше. Тож кожен із цих приладів врятував десятки життів. І кожен у буквальному сенсі - життєво необхідний.