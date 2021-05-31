Дефіцит для своїх, допомога іншим: Україна відправила Індії кисневі концентратори [ Редактировать ]
В одних Україна просить допомоги, а іншим допомагає сама. Із Києва в Делі прибула перша партія кисневих концентраторів. У ній 184 апарати для індійських хворих на ковід. Другим рейсом передадуть іще 216.
І це в той час, коли в самій Україні цих приладів - не вистачає. Замість лікарень концентратори нужденним надають волонтери. Своїми думками щодо цього вони поділилися з Русланом Смєщуком.
Індійський Ченнай - один із шести найбільших мегаполісів країни. Боротьба з пандемією тут - у самому розпалі.
Шила, хвора на коронавірус:
Друга хвиля - дуже страшна. Перша була не такою жахливою. Вона навчила нас, як поводитись, ми навіть зробили щеплення. Але ситуація зараз гірша, ніж раніше.
Поки що в лікарнях вистачає ліжок, але є суттєва нестача кисню.
Сензіл, хворий на коронавірус:
Ми поїхали до приватної лікарні. Вони перевірили і сказали, що насиченість киснем занадто низька, й попросили нас переїхати до державної лікарні. Там нам сказали, що ще є вільні місця, й надали ліжко на третьому поверсі.
Веланканні, водій швидкої допомоги:
Протягом останніх двох днів влада забезпечувала ліжками всіх пацієнтів, які приїжджали в державні та приватні клініки. Ситуація покращилась. Але оскільки не всі вони мають кисневу підтримку, це трохи важко. Сподіваюсь, невдовзі в лікарнях буде достатньо кисневих концентраторів.
До світової допомоги Індії долучилася й Україна. Чотириста кисневих концентраторів відправлять двома рейсами. Перша партія сьогодні прибула в осередок пандемії в супроводі рятувальників ДСНС.
Ми собрали ваш апарат і будемо його відправляти назад. - Дякую добре, як ви? - Так, дякую все гаразд ви дуже допомогли. - Чудово.
Це приміщення з кисневими концентраторами благодійний фонд "Свої". Щодня сюди звертаються десятки українців кияни особисто, а жителі інших областей телефоном. Зараз волонтерські організації по всій країні рятують тисячі людей, яким необхідний кисень. Адже в державі не вистачає обладнання.
Леся Літвінова, волонтер благодійного фонду "Свої":
Це розумний крок з погляду дипломатії, але нерозумний крок до людей які тут живуть. Якщо в мене нема чого їсти дітям, напевно я буду робити, так щоб в них щось було. І лише потім буду віддавати щось смачненьке іншим. Бо мій обов'язок тут - він найперший.
Щодня кілька десятків концентраторів, придбаних благодійниками, відправляються до ковідних пацієнтів.
Леся Літвінова, волонтер благодійного фонду "Свої":
Кожного дня до нас звертаються біля 50 людей по концентратори. Половину з них ми відправляємо назад до лікарні, бо їх ніяк не можна виписувати, хоча лікарі намагаються це зробити. Інша половина отримує концентратори день в день якщо це Київ, якщо це не Київ, то нова пошла.
А на піку другої хвилі хворих було ще більше. Тож кожен із цих приладів врятував десятки життів. І кожен у буквальному сенсі - життєво необхідний.
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