Про роман Джонсона та Саймондс стало відомо три роки тому

Британський прем'єр-міністр таємно одружився. Борис Джонсон побрався з молодшою на 24 роки Керрі Саймондс. Де відбулася церемонія та що про неї відомо - знає Світлана Чернецька.

Це Вестмінстерський собор у центрі Лондона. І саме тут відбулося вінчання британського прем'єра та його нареченої. Це не Вестмінстерське Абатство, де одружувалися королева Єлизавета чи принц Вільям. Але ця будівля теж історична - найбільша католицька церква у всій країні.

На час шлюбної церемонії собор закрили для відвідувачів. Відомо, що запрошених було 30 максимальна кількість гостей за нинішніми коронавірусними правилами. Це були лише найближчі друзі та родичі. Зокрема, й син молодят Вілфред, якому виповнився рік. Весілля тримали в цілковитій таємниці. Про нього не знали навіть найближчі радники.

Доброго ранку, пане заступнику міністра. Чи були ви запрошені на вчорашнє весілля? - Ні, але я хочу привітати прем'єра та Керрі Саймондс з одруженням. Чудово, коли люди єднаються! І прекрасно, що вони обмінялися шлюбними обітницями.

Джонсон та Саймондс були першою в історії країни неодруженою парою, яка жила на Даунінг-Стріт. А тепер Борис став першим за майже 200 років прем'єром, який уклав шлюб, перебуваючи на посаді глави уряду.

Про роман Джонсона та Саймондс стало відомо три роки тому. Тоді Борис ще був одружений з матір'ю його чотирьох дітей - Мариною Вілер.

Керрі Саймондс раніше працювала в штабі майбутнього чоловіка на виборах мера Лондона. Потім відповідала за зв'язки з громадськістю Консервативної партії. Повноцінне святкування події має відбутися влітку наступного року. Тоді ж подружжя вирушить у весільну подорож.

Це третій шлюб для Джонсона та перший для Саймондс. І нарешті вона зможе офіційно супроводжувати чоловіка на прийомах Її Величності.