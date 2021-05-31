Олександра Лукашенка хочуть залишити без українського наукового ступеню [ Редактировать ]
А в Україні в Олександра Лукашенка хочуть забрати науковий ступінь. Його позбавлять звання почесного доктора Київського університету імені Тараса Шевченка.
Вчена рада, на якій обговорять це питання, відбудеться сьомого червня. Серед підстав - порушення прав людини й неповага до України, заявив ректор вишу Володимир Бугров.
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