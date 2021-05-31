Повернути трудових мігрантів: Верховна Рада збирається допомогти бізнесу грошима [ Редактировать ]
150 тисяч на свою справу. У Верховній Раді вигадали, як повернути в Україну трудових мігрантів. Пропонують давати гроші на власний бізнес. Чи спрацює ця ідея - розбиралася Ксенія Барвіненко.
150 тисяч на свою справу. У Верховній Раді вигадали, як повернути в Україну трудових мігрантів. Пропонують давати гроші на власний бізнес. Чи спрацює ця ідея - розбиралася Ксенія Барвіненко.
Це наша українська креветочка, вирощена в Україні, взагалі вона йде як малазійська на неї говорять красені-краби оце такі краби в нас.
Олександр працював за кордоном, потім повернувся в Україну, воював на Донбасі. Після поранення відкрив власний бізнес.
Олександр Рябошлик, підприємець:
Якраз інвалідні кошти прийшли, те, що там держава виплачувала, а що їх проїсти - прогулять, їх треба було вкладувать і щоб вони працювали.
Нині вже два роки на власній фермі розводить креветок, раків і крабів. Каже: розпочинати власний бізнес - справа не з дешевих.
Таких, як Олександр, в Україні одиниці. Більшість заробітчан свій статус змінювати не прагнуть.
Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування:
Трудова міграція українців є циркуляційною, люди виїздять на обмежений період часу, на 3-6 місяців, заробляють гроші та повертаються в Україну. В Україні вже склався прошарок населення це приблизно 13-16% від усього населення які їдуть працюють за кордоном і чи повертаються, чи залишаються за кордоном і забирають свої сім'ї.
Тож заманити "своїх" додому в парламенті хочуть грошима. 150 тисяч на власний бізнес тим, хто повернеться з-за кордону. Утім, підприємці кажуть - сума мізерна.
Олександр Рябошлик, підприємець:
Для того, щоб розпочати власну справу тим більше у нинішній період, коли війна, коли все це у країні робиться - цього замало, тебе ж ніхто не питатиме, чому немає збуту, тому шо кордони закриті і ти не можеш відправити свій товар, у нас ішли товари за кордон і все добре було, а зараз ми не можемо толком відправляти за кордон, тому насичуємо український ринок.
Економісти твердять: грошей може вистачити хіба на найпростіший бізнес.
Олександр Савченко, економіст:
Можна відкрити якесь торговельне місце, заплатити хабарі всім органам, на це піде 500-600 доларів далі закупити товар і потім торгувати цим товаром, тобто можна створити одне робоче місце в сфері торгівлі, не в Києві, а в маленьких містах селах, це можна зробити.
Та навіть цей шанс матимуть не всі. На фінансування програми планують виділити 108 мільйонів гривень. Рахуємо, виходить - 150 тисяч на власний бізнес зможуть отримати лише 720 людей.
Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування:
Якщо порівняти це з оцінкою трудової міграції загалом, яка зараз складає від трьох до п'яти мільйонів осіб, то це звісно крапля в море, але це необхідно робити, бо якщо подивитися на дані від Польщі, у 2019 році майже п'ять тисяч українців започаткували власну справу в Польщі, у 2020 ковідний рік шість тисяч українців започаткували власну справу в Польші.
За словами експертів, разовою допомогою зупинити трудову міграцію та повернути заробітчан - не вийде. Потрібно створювати прозорі умови для бізнесу та підтримувати тих, хто прагне розпочати власну справу на батьківщині.
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